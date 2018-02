C'est la semaine du micro-crédit : rencontrez l'Adie

​Reportage Sophie Guébel

Depuis 2006, Mario est confectionneur de bijoux artisanaux. Auparavant salarié, il décide de se mettre à son compte et se tourne vers l’association pour le droit à l’initiative économique. Deux micros crédit lui sont alors accordés : "J'ai demandé une première fois au moment du Beach soccer et la deuxième fois pour le Salon de Noël l'année dernière. J'ai fait une formation sur comment gérer son budget. C'est la seule que j'ai faite, mais il y en a d'autres."Car l’Adie ne fait pas que financer les petits projets, mais accompagne également ceux qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat. À la maison de quartier de Punaauia, c’est ce que Suzanne est venue expliquer. Bénévole à l’Adie, elle parcourt la Polynésie pour sensibiliser à la création d’entreprises : "L'avantage avec l'Adie c'est qu'on a la possibilité de débloquer les crédits de manière progressive, de ne pas débloquer la totalité du financement, de le faire de manière échelonnée sur plusieurs mois voire années. (...) Les gens sont demandeurs puisque nous recevons quand même des milliers de dossiers. Ne serait-ce que l'année dernière, l'Adie a accordé plus de 1 000 micros crédits aux porteurs de projets."Au total, 4 500 micros entreprises ont été financés par l’Adie. Les prêts accordés vont de 12 000 Fcfp à 1.2 million de Fcfp pour un taux à plus de 7%. Autre mission de l’association, faire du lobbying auprès des pouvoirs publics pour promouvoir l’entrepreunariat.Demain, l’Adie se déplace à Bora-Bora puis à Huahine et Raiatea le reste de la semaine. Une antenne ouvrira d’ailleurs prochainement aux Marquises.