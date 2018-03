C'est ce qu'on appelle piquer du nez

Rédaction Web avec Sciences et avenirs

Alors qu’il amorçait son approche au sol, L’Airlander 10, le plus gros aéronef du monde avec 92 mètres de long, 44 mètres de large et 26 mètres de haut, a brutalement piqué du nez. Malgré le choc, aucun membre de l’équipage n’a été blessé. La cabine de pilotage à l’avant de l’appareil a principalement été touché.L'appareil , dont le développement a coûté près de 3 600 000 000 Fcfp, initialement conçu pour l'Armée américaine, était destiné à des missions de surveillance mais le projet a été abandonné en 2012 en raison de restrictions budgétaires.L'entreprise Hybrid Air Vehicles, espère désormais en faire un appareil de transport et de surveillance. Doté de technologies empruntées aux dirigeables, avions et hélicoptères, équipé de 4 moteurs diesel, Airlander 10 peut atteindre une vitesse de croisière de près de 150 km/h. Ce super dirigeable est capable de transporter une cargaison de 50 tonnes. Il pourrait assurer des missions commerciales ou humanitaires, selon son constructeur.