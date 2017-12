Burns et Dudes, le retour des champions au fenua

Rédaction web avec Oriano Tefau

Les deux sportifs ont brillé par leurs performances en France et aux Etats-Unis le week-end dernier.Henri Burns a réalisé un exploit ce samedi. Le boxeur a dominé le champion d'Europe de K1 Steve Maniez lors d'un combat dans la banlieue de Lyon, en métropole.De son côté, Raihere Dudes a remporté deux combats en MMA la semaine dernière en Californie. Il a enchaîné deux victoires à quelques jours d'intervalle. Il ramène une médaille d'or et une ceinture.Après ces deux performances, les aito sont rentrés au fenua pour se reposer et passer les fêtes en famille. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux combats.