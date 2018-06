Brevet : les collégiens se préparent au grand oral

Rédaction web avec Laure Philiber

Le jour J approche pour les élèves de 3ème. Le diplôme national du brevet (DNB) va clore leur cycle secondaire au collège. Les épreuves orales auront lieu mercredi. Thierry Nouaille, professeur de français, explique :« L’enseignement pratique interdisciplinaire vise à mêler plusieurs matières. En l’occurrence nous c’est l’anglais et lettres modernes pour amener les élèves à créer quelque chose par eux-mêmes. Ce qui change des cours classiques. Nous avons travaillé sur la chanson engagée et l’environnement puisque ce sont deux thèmes qui nous tenaient à cœur. »Le DNB représente, pour ces collégiens, le premier diplôme de leur scolarité. Passer un oral à 15 ans n’est pas toujours une chose facile. Mélanie Chambon, professeur d’anglais, souligne :« Il y a beaucoup de jeunes qui n’auront que ce diplôme là en poche plus tard donc c’est important de le faire passer des oraux pour qu’ils aient une certaine aisance à l’oral. »Si les oraux sont organisés indépendamment dans chaque collège, les épreuves écrites du DNB auront lieu partout les 2 et 3 juillet prochains.