Bretagne: un prêtre décède en pleine messe de Noël

Un prêtre âgé de 45 ans est décédé dimanche d'un arrêt cardiaque lors de la messe de veillée de Noël à la basilique de Sainte-Anne d'Auray (Morbihan).

Le prêtre "a fait un malaise vers 21h30 pendant la messe. Les secours sur place ont tenté de le réanimer pendant une heure", a indiqué le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du Morbihan.

Selon le quotidien breton Télégramme , il s'est agenouillé après avoir lu l'évangile et a perdu connaissance.Le prêtre est né au Congo et se trouvait à Sainte-Anne d'Auray pour un séjour de six jours. Il s'est agenouillé après avoir lu l'évangile et a perdu connaissance.

Rédaction web avec AFP