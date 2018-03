Boxeur néo-zélandais décédé : interdiction d’exercer à vie pour le médecin

Le 4 mai 2012 , le boxeur néo-zélandais Willman Rodriguez Gomez s’était écroulé lors d’un combat. Le sportif était décédé une heure plus tard à l’hôpital du Taaone. Pour la justice, le médecin qui l’a pris en charge ce soir-là ne lui a pas administré les soins nécessaires.



Le tribunal correctionnel a condamné le praticien, gastro-entérologue de formation, pour homicide involontaire. Il écope d’un an de prison avec sursis et d'une interdiction d’exercer la médecine sportive à vie.



L’affaire a été renvoyée au mois de juin pour les intérêts civils.