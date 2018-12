Boxe thaï - Aito Nui : Huirai O'connor et Benoît Radja remportent le championnat

L’une des finales de boxe thaïlandaise des plus attendues, celle des – 67 kg, avait lieu samedi 1er décembre à la salle Fautaua. Huirai O'connor affrontait Tautua Dauphin. Deux boxeurs aux styles bien différents s’opposaient : Huirai est un combattant confirmé dans la discipline du pied poing alors que Tautua n’évolue qu’en boxe anglaise, il est d’ailleurs vice-champion de Polynésie.Dès le début, le boxeur a utilisé ses atouts du noble art avec des frappes puissantes qui mettaient en difficulté le sociétaire du Phoenix Fighting. Au deuxième round, Huirai est passé à la vitesse supérieure. Parmi les combinaisons pieds poings qu’il enchaînait, Huirai a placé quelques coups de coudes et de genoux, des armes redoutables qui caractérisent le Muay Thai. Huirai a continué son travail de sape et a terminé sur une frappe aux jambes qui a fait tomber son adversaire. Tautua a été compté à son tour : "C'était quand même difficile. Je n'ai pas l'habitude de boxer 4 rounds de 3 minutes" a-t-il expliqué par la suite.Le boxeur est revenu au combat avec un sursaut d’orgueil. Tautua est sorti alors de sa zone de confort. Il a complété ses séries avec quelques coups de pieds et surtout des grosses frappes qui ont réussi à retourner la situation.