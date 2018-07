Boxe : Cédric Bellais au sommet

Rédaction web avec Oriano Tefau

Trois ceintures pour un combat. Vendredi soir, à la salle Maco Tevane, le boxeur Cédric Bellais a combattu face à l’Argentin Javier Andino. Le Polynésien s’est imposé et a remporté trois ceintures dans la catégorie des mi-lourds : la ceinture de l’Universal boxing organisation (UBO), celle de la Royal boxing organisation federation (RBOF) et celle de la Global boxing federation (GBF).S’il a largement dominé son combat, Cedric Bellais a tout de même eu une petite frayeur au troisième round. L’Argentin n’avait pas dit son dernier mot et a tenté de reprendre le dessus. En vain. Le boxeur du fenua l’a finalement poussé à mettre un genou à terre.Cédric Bellais, en sueur, s’est réjoui à la fin de son combat : ‘’Ces titres vont me pousser vers le classement aux championnats du monde. J’étais bien prêt, ça s’est bien passé. Il fallait gérer… ‘’L’Argentin a salué son rival. Il concède : ‘’Je pense que cela a été un bon combat. Je félicite mon adversaire. Je suis arrivé un peu fatigué ici, mais c’était un bon match.’’Cédric Bellais rêve déjà de nouveaux titres.