Bora Bora prépare Hawaiki nui va'a

Bora Bora, lieu traditionnel de l'arrivée de la célèbre course Hawaiki Nui va'a, est déjà dans les préparatifs. Le comité organisateur présidé par Élise Maamaatuaiahutapu a été reçu, mardi 12 août au matin, en salle de conseil, par le maire et ses services techniques afin d'organiser au mieux l'événement.



Le programme officiel est édité, la course commencera le 5 novembre. Pas de changement dans le parcours, la 3e étape de 58 km mène les rameurs à la grande plage publique de Matira où des animations seront prévues jusqu'à la fin de la course. À l'heure actuelle, huit équipes de Bora Bora ont rejoint la compétition : cinq sénior homme, deux junior homme et trois sénior femme.

Comme chaque année, la commune met les moyens humains et financiers pour assurer l'accueil, l'hébergement, les repas et le transport terrestre. Les travaux des sanitaires sur le site sont prévus pour que tout soit opérationnel à temps. Le maire renforce également la sécurité, à Matira et sur la place Moto'i pour le bal populaire.

D'importants partenaires contribuent à la réussite de la course, mais le comité espère, pour les années à venir, le soutien des entreprises des îles Sous-le-Vent afin de faire face aux difficultés financières liées à l'organisation. Dans un esprit de solidarité, Gaston Tong Sang a proposé de contacter les sociétés locales pour que ce rassemblement reste festif et fédérateur de bonnes volontés.