Bora Bora : 900 athlètes présents aux jeux inter-îles

Futsal, basket, volley, tennis de table, boxe, pétanque ou encore sports traditionnels : les jeux des Raromatai s’ouvrent ce dimanche à Bora Bora. Plus de 900 athlètes se sont donné rendez-vous pour cette compétition sportive.



Ce samedi, les délégations sont arrivées sur l’île. Elles viennent de raiatea, Taha’a, Huahine, Maupiti et Bora Bora et s’affronteront à travers les différentes disciplines jusqu’au 23 février.



La majeure partie de la compétition se déroulera au complexe sportif de Teriimaevarua.



Les vainqueurs de ce jeux des Raromatai se retrouveront à Tahiti pour la finale qui réunira les athlètes des cinq archipels.