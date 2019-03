Bones : un tueur s'attaque au FBI

Episode n°09 Chapeau de cowboy et bottes de cuir

L'enquête sur la mort d'un comptable, passionné de Far West, conduit Booth et Brennan à infiltrer « le jeu des pionniers », un concours de tirs en tenues d'époque. Par ailleurs, Angela et Hodgins s'interrogent sur leur vie familiale et Camille se laisse séduire

par le photographe Sebastian Kohl.





Episode n°10 Réaction en chaine

Aubrey et Hodgins sont gravement blessés sur une scène de crime après une explosion. Pour identifier et arrêter le tueur, qui s'attaque à des représentants de l'autorité, Arastoo vient prêter main forte à l'institut tandis qu'au FBI, Booth doit collaborer avec une autre psychologue comportementaliste