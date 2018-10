Bones : qui a tué l'animateur radio ?

Crédit photo : FOX



Episode 3 : 2 nuances de Booth

L'animateur d'une émission de radio, connu pour ses propos radicalement conservateurs, est retrouvé mort sous un pont, et les indices sont contradictoires. L'agent Aubrey se montre très insistant pour collaborer avec Booth mais celui-ci n'est pas encore prêt à remplacer Sweets...



Episode 4 : Game over

Booth et Brennan enquêtent sur la mort d'un jeune créateur de jeux vidéo. Pour les aider, l'Institut Jefferson accueille Jessica Warren, une nouvelle interne issue d'une coopérative éducative, ce qui ne manque pas de troubler Brennan, à la recherche du meilleur système scolaire pour sa fille Christine. Pendant ce temps, Booth et l'agent Aubrey assistent à la création des scènes de combats d'un jeu vidéo pour tenter d'identifier le meurtrier...