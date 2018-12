Bones : le temps presse

Crédit photo : FOX



Episode n°17 Trop jeune pour mourir

Une lycéenne, brillante élève d'une école privée, est retrouvée après quatre jours de disparitions. Les indices montrent qu'elle a été poignardée à plusieurs reprises et qu'elle était isolée et tyrannisée par certaines de ses camarades. La situation de l'élève touche fortement Brennan, qui se reconnait en la victime. Daisy est de retour au laboratoire et se sent coupable de flirter avec un professeur de yoga, six mois après la mort de Sweets.





Episode n°18 48h chrono

48 heures avant l'exécution d'un homme condamné par l'enquête du Jeffersonian, Brennan reprend le dossier et trouve des indices montrant qu'il serait innocent. L'équipe reprend le dossier en urgence afin de trouver la preuve indiscutable qui le libèrerait.