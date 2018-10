Bones, la saison 10 arrive sur TNTV

Série créée par Stephen Nathan, Hart Nathan

Avec Emily Deshanel, David Boreanaz



Episode 1 : La conspiration (2/3)

Brennan et l'équipe de l’institut Jefferson tentent désespérément d’obtenir la libération de Booth, de rétablir sa réputation, mais aussi de l’absoudre des crimes qu’il n’a pas commis. Ils savent que la seule façon pour eux de réussir, est de terminer ce que Booth a commencé, et surtout de démasquer celui qui se cache derrière ce complot au sein du FBI. De plus, les restes d'un homme mort depuis 16 ans pourraient bien être le point d'origine de cette conspiration gouvernementale. Tout au long de cette expérience, Brennan et Booth vont voir leur relation mise à dure épreuve. Enfin, Daisy et Sweets ont une surprise pour le reste de l’équipe du Jefferson...



Episode 2 : La conspiration (3/3)

Booth, l'agent James Aubrey et toute l'équipe de l'institut poursuivent les investigations et découvrent que cette conspiration est liée aux dossiers secrets de J. Edgar Hoover…