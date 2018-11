Bones : intrigues et émotions

Crédit photo : FOX



Episode n°7 Traders

Des restes humains sont découverts dans une aire de jeux pour enfants. Il s'agirait de ceux d'un homme marié, âgé d'une vingtaine d'années, et déclaré disparu par son épouse deux jours plus tôt. Le défunt travaillait en tant que trader pour un fonds d'investissement et avait fait quelques placements malheureux ces dernières semaines. Camille découvre qu'il consommait régulièrement de la cocaïne. Dans cette enquête, James Aubrey vient sur le terrain avec Booth.



Episode n°8 Le seigneur des mots croisés

L'équipe enquête sur un homme dont le squelette a été trouvé dans une fosse. Son identification permet d'apprendre que ce créateur de mots croisés reconnu avait été impliqué dans un accident de bateau à la suite duquel il avait subi une opération chirurgicale très médiatisée. L'épouse de la victime oriente Booth vers la collaboratrice de son mari, une femme ambitieuse mais un peu frustrée. Cette affaire marque le retour de Daisy dans l'équipe.