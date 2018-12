Bones : départ en vue ?

Crédit photo : FOX



Episode n°21 Par bonté d'âme

Les os d'un motard reconverti dans le yoga sont retrouvés après un incendie de trois jours. Booth arrive à 30 jours d'abstinence de jeu et Brennan se sent prête à faire un geste vers lui.Hodgins et Angela pensent de plus en plus à partir pour Paris. En parallèle, le vrai nom d'Angela est révélé, Pookie Noodlin Pearly Gates Gibbons.



Episode n°22 Ce n'est qu'un aurevoir

Un corps écorché est retrouvé planté sur un obélisque et les premiers indices pointent vers un disciple de Christopher Pelant. Cette découverte fait reconsidérer la vie de Brennan et Booth au sein du Jeffersonian, alors même que Hodgins et Angela sont sur le départ.