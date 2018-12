Bones : cercle infernal

Crédit photo : FOX



Episode n°15 Cercle infernal

L'équipe enquête sur un corps retrouvé dans une déchetterie industrielle. La victime, un homme d'une trentaine d'années, était employée sur le site, et tout porte à croire qu'elle a été assassinée. Sa responsable révèle à James que l'homme avait eu récemment une altercation avec un de ses collègues à qui il devait une coquette somme d'argent. Parallèlement, Booth et Bones apprennent une nouvelle qui les réjouit.



Episode n°16 Chili sin carne

Un corps est découvert dans les bois par une femme qui se trouvait sur un parcours sportif avec son entraîneur. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un assassinat. La victime animait une chaîne télé sur internet consacrée à la gastronomie. James et Booth suivent la piste d'un restaurateur que la victime avait vivement critiqué dans son émission. Dans le même temps, Camille reçoit des nouvelles rassurantes d'Arastoo.