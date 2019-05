Bones : Le jugement dernier / Tout finit par changer

Crédit photo : Twentieth Century Fox Film



Episode n°11 Le jugement dernier

L'équipe célèbre le mariage de Camille et Arastoo, mais chacun a ses projets pour l'avenir : Aubrey pense à partir pour Los Angeles, Angela attend un deuxième enfant... Le lendemain, l'équipe du Jeffersonian est appelée sur une affaire urgente : un corps a été retrouvé et tout indique que Mark Kovac, l'homme qui a tué Max Keenan, s'est évadé grâce à la victime.



Episode n°12 Tout finit par changer

Brennan, Booth, Angela et Hodgins ont survécu à l'explosion du laboratoire mais sont coincés dans les décombres. Alors qu'à l'extérieur, ses collègues ignorent leur état de santé et si les preuves contre Kovac sont définitivement perdues, Brennan réalise qu'un choc à la tête l'a privé de ses capacités intellectuelles.



Série créée par Stephen Nathan, Hart Nathan

Avec Emily Deshanel, David Boreanaz