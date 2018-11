Bones : Esprit es-tu là?

Crédit photo : FOX



Episode n°11 Esprit es-tu là?

L'équipe enquête sur des restes humains qui ont été dissimulés dans un arbre. La victime aurait été tuée un mois plus tôt alors que son père, un révérend, a déclaré sa disparition beaucoup plus tard. James Aubrey apprend bientôt que la défunte était médium. Dans le même temps, Angela est contactée par Avalon Harmonia qui a déjà mis ses talent de voyante au service de l'équipe. la jeune femme se heure au scepticisme de ses collègues.



Episode n°12 Egalité des chances

Booth et Bones enquêtent sur la découverte d'un corps dans une librairie abandonnée. Il s'agit d'une jeune enseignante déclarée disparue par son petit-ami une semaine plus tôt. Seeley et James se rendent dans l'établissement où elle travaillait et suivent la piste d'un de ses élèves, Marcellus, à qui elle consacrait beaucoup de temps. Mais leurs soupçons se portent bientôt sur un vacataire du collège.