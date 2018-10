Bones : Booth a t-il allumé l'incendie ?

Crédit photo : FOX





Episode 5: Retour de flamme

Alors que toute l'équipe du Jeffersonian assiste à une convention consacrée à la médecine légale, une salle de conférences prend feu. On retrouve dans les décombres le corps de Leona Saunders, une vieille connaissance de Hodgins avec lequel elle s'était vivement querellée quelques minutes avant sa mort. Jack apprend à Booth qu'il en voulait à la victime car elle lui avait volé l'une de ses découvertes alors qu'ils étaient étudiants



Episode 6: Par de là la mort et l'enfer

L'enquête sur la découverte d'un corps conduit Booth et Temperance jusqu'à un trafic d'êtres humains. D'origine chinoise, la victime était venue retrouver l'homme qu'elle aimait et travaillait comme employée de maison aux côtés d'autres femmes maltraitées par l'individu possédant l'agence de placement