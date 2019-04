Bob Sinclar "très excité de revenir" à Tahiti

Et pas de doute, la musique de Bob Sinclar transcende les générations. Après plus de 20 ans, l’artiste est toujours au sommet de sa carrière : ​"Je fais toujours de la musique avec passion. Je n'essaie pas de suivre les tendances. Ma musique est hors du temps. (...) C'est l'énergie de la musique qui m'intéresse, pas forcément de faire des tubes à tout prix et de coller à la couleur du moment".



Bob Sinclar a été accueilli à l'aéroport par un groupe marquisien. Le célèbre DJ a de nouveau été initié au haka à sa descente d’avion. Un spectacle partagé avec ses nombreux fans présents pour l'occasion.



"On adore Bob Sinclar et on va aller le voir samedi ! On aime toutes ses musiques. C'est une chance de le voir de si près" confie l'une de ses fans.