Bob Sinclar revient à Tahiti en avril

En mai 2007, sort son nouvel album studio Soundz of Freedom. L'année 2009 marque l'arrivée d'un nouvel album, « Born In 69 », qui sort le 11 mai.



Les années 2013 et 2014, Bob Sinclar se fait plus discret...

En avril 2016, Bob Sinclar dévoile un nouveau single Someone Who Needs Me, chez Spinnin’ Deep. C’est un nouveau succès, puisque le clip explose le million de vues sur YouTube seulement quelques jours après sa mise en ligne.

Bob Sinclar enchaîne ensuite avec un hit, Burning feat. Daddy’s Groove.



Puis en 2017, il revient avec Stand Up, mais surtout une chanson avec Akon, Til The Sun Rise Up, qui trouve sa place dans les charts.

En 2018, Bob Sinclar offre deux nouvelles productions à son public : Turn Me On et I Believe.