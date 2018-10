Blindspot : qui trahit qui ?

Episode n°15 Union et division

Patterson découvre qu'un des tatouages de Jane représente une ancienne pièce de monnaie, dont le motif est la carte de visite d'un mystérieux coursier du dark web qui se fait appeler Lelantos. Le bruit court qu'il serait sur le point de préparer une importante livraison à New York. Deux autres tatouages semblent liés au premier et leur analyse indique la piste d'un certain Mark Gelman, emprisonné pour homicide involontaire, et d'un centre de remise en forme, dirigé par un célèbre médecin.



Episode n°16 Un ennemi commun

Nas survit à l'agression subie quand elle est allée récupérer une clé USB à un lieu fixé par son mystérieux contact de Sandstorm. Celui-ci lui demande une somme d'argent et l'équipe de Weller parvient à démasquer cet informateur qui se révèle être Cade. Ce dernier apprend à l'équipe que Shepherd l'a séduit alors qu'il voulait se venger de son pays, mais qu'elle n'a apporté aucune solution et ne pense qu'à elle, ce qui l'a conduit à contacter le FBI pour se retourner contre elle.



Série réalisée par Mark Pellington

Avec : Jaimie Alexander, Sullivan Stapleton, ....