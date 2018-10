Blindspot : nouvelle mission pour Jane et son équipe

Episode n°13 La seule solution

En enquêtant sur son passé à l'école militaire, Kurt se souvient d'avoir rencontré Shepherd une fois, alors qu'il était élève-officier. En interrogeant un ancien formateur de l'armée aujourd'hui à la retraite, il apprend que Shepherd s'est opposée à ce que Weller quitte l'agence de New York alors qu'il aurait dû être promu et muté à Washington. Shepherd suit Weller depuis longtemps et c'est elle qui a payé ses frais de scolarité, alors qu'il avait toujours cru avoir bénéficié d'une bourse.



Episode n°14 La formule de la guerre

Flash-back sur une intrusion de Rich Pointcom, Zach Riley et Boston Arbliss sur le campus de leur université pour effectuer un piratage informatique qui se solde par leur arrestation. Un tatouage révèle une mystérieuse formule qui met l’équipe sur les traces d’une société secrète d’anciens étudiants dont Rich Pointcom fait partie, ainsi que Boston. Convoqué, celui-ci semble converti à une ribambelle de religions. Mais il annonce que la formule en question est annonciatrice du déclenchement imminent d’une guerre.





Série américaine créée par Martin Gero

Avec Jaimie Alexander, Sullivan Stapleton, Rob Brown, ...