Black M en concert le samedi 5 mai place To'ata

Mahinatea Flohr

Après avoir quitté le groupe Sexion D'Assaut en 2014, réuni 550 000 spectateurs et vendu plus de 800 000 albums, l'ancien rappeur de la Sexion D'Assaut interprétera en Polynésie son tout nouvel album « Éternel Insatisfait ». Alpha Diallo (de son vrai nom) offre à son public un album aux multiples influences et collaborations, telles que Shakira, MHD ou encore Zaho.Il explique qu' "A partir du moment où on obtient quelque chose, on veut le double de cette chose, puis le triple. Ça me ressemble beaucoup parce que je veux tout le temps me surpasser. Je ne me contente pas de ce que j'ai, j'en veux toujours plus".C'est dans cette optique que les fans de Black M pourront donc, véritablement, rencontrer leur idole le 5 mai prochain.