Billy Besson va participer à une nouvelle compétition de voile internationale

Six nations (le Japon, la Chine, l’Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France) s’affronteront sur cinq grands prix à travers le monde en février 2019 lors du Sail GP. "Cela risque d'être très spectaculaire !" confie notre skipper local. Le vainqueur empochera la bagatelle de 1 million de dollars. La première régate du Sail GP sera lancée le 15 février et les épreuves s’étaleront jusqu’en septembre avec la grande finale à Marseille. Les équipages sont déjà sélectionnés, et chaque skipper fait partie de l’élite internationale.



Billy Besson représentera l’équipage français aux côtés de 4 partenaires. Il est revenu un court moment au fenua pour passer des petites vacances en famille et pour retrouver le mana, avant de plonger dans le grand bain. Il rejoindra la métropole le 7 janvier avant de repartir au Portugal afin de s'entraîner en Nacra 17.