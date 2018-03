Billabong Pro : Qui reste? Qui sort?

Rédaction web

La Billabong Pro s'est refermée dimanche soir à l'issue du round 2 de la compétition. Un round de repêchage dont l'écrémage a été fatal pour le drapeau tahitien, qui a perdu ses deux seuls représentants. Michel Bourez, le pro et Hira Teriinatoofa, qualifié lors des trials, ont tous deux été évincés.Cette journée, a également été fatidiques pour de nombreux grands noms du circuit pro. Les Brésiliens, Filipe Toledo, Adriano de Souza et Miguel Pupo, l'Australien Stuart Kennedy ou encore l'américain Conner Coffin, pour ne citer qu'eux.Si les prévisions météorologiques se confirment, la compétition devrait reprendre lundi matin, pour le round 3. C'est italo Ferreira et Keanu Asing qui ouvriront le bas, suivis de Kolohe Andino/Adam Melling ; Jordy Smith/Matt Banting; Adrian Buchan/Alejo Muniz; Nat Young/Kelly Slater; Matt Wilkinson/Bruno Santos, John John Florence/Alex Ribeiro; Sebastian Ziets/Jadson Andre; Julian Wilson/Jeremy Flores; Joel Parkinson/Kanoa Igarashi et pour finir Gabriel Medina/Kai Otton.Désormais, chaque épreuve se déroule en élimination directe pour les surfeurs. Il ne restera que 12 compétiteurs pour le round 4, puis 8, puis 4, puis 2 et nous connaîtrons le visage du vainqueur. D'ici là le titre appartient toujours au français Jeremy Flores, seul français à avoir jamais remporté une étape du tour.