Billabong Pipe Master : Bourez au repêchage

Rédaction web

Notre Spartan Michel Bourez est en ce moment à Hawaii pour la Billabong Pipe Master, 11e et dernière compétition du tour. Mais pour le premier round, il n'a fait qu'un très faible score : un 2 qui le fait terminer dernier de sa série derrière le Hawaiien Ezekiel Lau (10.50) et le Brésilien Filipe Toledo qui a fait lui aussi un score de 2.Michel Bourez devra donc passer par le repêchage...La compétition est pour l'instant en stand by et devrait reprendre demain mardi.