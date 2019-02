Crédit photo : Christophe Charzat / TF1



Cette nouvelle compétition, présentée et commentée par Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand vous donnera envie de bondir de votre canapé et de passer une soirée divertissante en famille ! Big Bounce, la course de trampoline verra s’affronter des concurrents de 7 à 54 ans qui rivaliseront de prouesses physiques et tactiques pour accéder à la grande finale et au mur infernal. Les face-à-face, les course-contre-la-montre, la mémorisation et les rebonds à des hauteurs vertigineuses vont vous tenir en haleine jusqu’à la finale qui s‘annoncera encore plus spectaculaire. Seuls les meilleurs pourront prétendre au titre de grand champion. Côté coulisses, Anaïs Grangerac sera présente afin de recueillir les ressentis et impressions des participants avant et après les épreuves. Big Bounce, la course de trampoline, une nouvelle compétition divertissante, énergique et riche en rebondissements qui promet une expérience visuelle inédite et amusera les plus petits et les plus grands ! Avec Big Bounce, vous ne verrez plus jamais le trampoline comme avant !