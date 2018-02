Rédaction web avec communiqué



Bientôt un service d'investigation éducative au fenua? Lors de son déplacement à Paris, le ministre des Solidarités, Jacques Raynal a rencontré la directrice interrégionale de la protection de la jeunesse. Selon un communiqué du gouvernement, les discussions ont porté sur la mise en place de ce dispositif. La Polynésie est le seul territoire de la République où il n'y en a pas.Ce service doit permettre la mise en œuvre de mesures judiciaires d'investigation éducative. L'objectif est de recueillir des éléments sur la personnalité d'un mineur, sur sa situation familiale et sociale et sur les effets éventuels d’une situation conflictuelle sur sa personnalité et son devenir.Ces éléments permettent ensuite au juge (dans le cadre de l'ordonnance relative à l'enfance ou de la protection de l'enfance) de vérifier si les conditions d'un accompagnement en assistance éducative sont réunies et de proposer si nécessaire, des réponses en termes de protection et d'éducation, adaptées à la situation de l'enfant ou de l’adolescent.Lors de cet entretien, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIR/PJJ) s'est dite prête à participer au financement de ce dispositif à hauteur de 50%, pour la prise en charge du volet pénal. La mise en place de ce dispositif serait une réelle plus-value dans la prise en charge de l'enfance délinquante et de l'enfance en danger en Polynésie française.Il permettra de consacrer une équipe pluridisciplinaire (psychologues, éducateurs spécialisé, travailleurs sociaux) à une évaluation précise de la situation de l'enfant. Objectif : proposer un plan d'accompagnement au plus près de la réalité et des besoins de l'enfant.Le mineur évalué sera considéré comme un enfant ou un adolescent avant d'être considéré comme un agresseur ou une victime.