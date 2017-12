Bientôt un nouveau ferry pour le Terevau

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Cadeau de Noël avant l'heure pour la compagnie du Terevau. Ce mardi, le comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire a donné son feu vert pour l'exploitation d'un nouveau ferry.Le Terevau va se lancer dans la construction d'un nouveau bateau. Celui-ci pourra accueillir 650 passagers et 65 véhicules et mesurera 77 mètres de long sur 17 mètres de large.. De manière occasionnelle, il est prévu que ce Terevau piti effectue la liaison vers les îles Sous-le-Vent pour 400 passagers maximum.La durée des travaux devraient s'étaler sur un an et demi. Le coût est de 2,8 milliards de francs.En juillet dernier, Aremiti, le concurrent de Terevau, a lui aussi obtenu le feu vert du comité pour exploiter l'Aremiti 6.