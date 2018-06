Cette semaine nous consacrons notre émission au bureau, une pièce qui est de plus en plus présente dans nos habitations. Elodie rencontre Adeline, spécialiste dans ce domaine, qui nous fait découvrir un bureau complètement repensé et relooké. Nos suivrons les conseils d’un pro en matière de literie, et nous irons également à la rencontre de Samantha et Frédéric, véritables spécialistes de l’entretien écologique.



