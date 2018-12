Bien dans son Fare : visite d'un studio d’architecture + Tuto spécial Noël

Nous changeons un peu d’ambiance dans ce nouveau volet. C’est dans un studio d’architecture et design que nous retrouvons Elodie en compagnie de Nhaïla où se mêlent des mobiliers et objets à la fois singuliers, contemporains et authentiques. Les inspirations marocaines et polynésiennes se mêlent pour donner un résultat ethnique tout en finesse.

Nous ponctuerons cette visite avec un petit tuto spécial Noël , cette fois c’est une table de fête tout en élégance que nous vous proposons.



Présenté par Elodie Cinquin

Crédit : Phaze Production