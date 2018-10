Bien dans son Fare : quand le graff s’invite dans nos intérieurs

Chaque semaine, votre magazine déco maison jardin vous fait visiter des maisons d’exception de par leur originalité, du charme qui s’en dégage. Mais c’est également vous faire découvrir de nouvelles tendances. De plus en plus de personnes veulent personnaliser leur intérieur et font appel à des artistes graffeurs. Salon, chambre d’enfant, suite parentale, les possibilités sont multiples. Vendredi 19 octobre à 17h30, « Bien dans son Fare » va suivre un graffeur dans un appartement. Le résultat est saisissant.



Présenté par Elodie Cinquin

Crédit : Phaze Production