Bien dans son Fare du 7 décembre

De nouveau sur Moorea, Elodie retrouve Laure, architecte, qui nous présente une de ces dernières réalisations: une maison conçue dans le respect de la nature et à la décoration plutôt urbaine. Les 2 univers se marient parfaitement et vous le verrez par vous-même en regardant notre prochaine émission.

Quant à notre rubrique, la saison chaude est là et c’est le bon moment de vous parler des brasseurs d’air.



Présenté par Elodie Cinquin

Crédit : Phaze Production