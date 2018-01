Bâtiment : le gouvernement prévoit la création de plus de 2200 emplois

Pour 2018, le gouvernement envisage de lancer un vaste programme de construction de logements neufs dans le secteur social comme privé. Pour faire un point sur les détails de ce Plan 3000 logements, le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou a réuni ce mercredi une vingtaine de chefs d’entreprises.



Le Pays envisage de livrer 650 logements cette année. Le communiqué de la présidence explique :



« Ce sont donc 24 appels d’offres d’études et 29 appels d’offres de travaux qui seront lancés par l’OPH, pour un objectif d’engagement de 19 milliards de francs, destiné principalement au secteur du bâtiment. »



L’objectif du ministre pour 2018 est d’investir 20 milliards de francs dans des commandes et/ou des marchés de prestations et de fournitures, et de 8 milliards de francs de liquidations.



Selon le communiqué, plus de 2200 emplois directs et indirects seront ainsi générés principalement dans le secteur du bâtiment et de la construction.

