Bateaux chinois à Papeete : les professionnels polynésiens de la pêche rassurent

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Tauhiti Tauniua Mu San

Tout cela "nous inspire une chose : le poisson ne nous appartient que lorsqu'il est dans notre zone économique, souligne Marc Atiu. Au-delà il appartient à tout le monde, à toutes les nations qui veulent bien venir le pêcher. En l'occurrence les Chinois aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe notre propre flotte de pêche pour pouvoir pêcher ce poisson avant qu'il sorte de la zone économique. C'est le sens du schéma directeur initié par le ministère de la Pêche, le ministre Teva Rohfritsch il y a deux ans : construire de nouveaux thoniers qui vont nous permettre d'exploiter nous-même cette ressource. N'oublions pas que ce poisson ne nous appartient que le temps qu'il reste dans notre zone."Les pêcheurs polynésiens envisagent "sérieusement d'aller porter concurrence aux navires étrangers (dans la zone internationale, NDLR) et suivre la migration des poissons."Selon Marc Atiu, les ressources sont suffisantes dans notre ZEE : "On est aujourd'hui classés pêcherie durable", explique-t-il. Au fenua, c'est la pêche à la palangre horizontale qui est pratiquée. Elle consiste à utiliser une longue ligne mère faite de nylon monofilament à laquelle sont attachés des centaines ou des milliers d’avançons, chacun terminé par un seul hameçon appâté, explique le site des ressources marines. En 2018, la pêcherie de thon germon et albacore à la palangre de Polynésie française a obtenu la certification MSC Pêche Durable. Elle est la première pêcherie de thon française à obtenir cette certification.Pour le président du syndicat des armateurs, pêcheurs professionnels hauturiers, côtiers, lagonaires, on ne peut pas affirmer qu'aucun navire étranger n'est jamais "passé entre les mailles" de la surveillance de l'État. Mais certains internautes vont trop loin : "il y a des gens qui exagèrent (...) Je peux comprendre si on n'est pas dans le métier (...) Je peux comprendre que l'arrivée de tous ces navires peut inquiéter la population, mais il faudrait se calmer parce que ces bateaux, s'ils sont là, c'est soit pour venir décharger la cargaison, soit pour refiouler. (...) C'est normal de s'inquiéter, il faut être en alerte, mais il ne faut pas en faire une affaire d'État. Ces bateaux-là ont un règlement international à respecter et d'autant plus que chez nous la loi est stricte. On ne peut pas venir pêcher comme ça."