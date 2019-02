Bateau donut, voiture amphibie... : les nouveautés du salon du tourisme

"C'est l'unique voiture amphibie en Polynésie. J'en ai fait venir une ici pour essayer de me différencier des autres sociétés qui font du quad et du jet. Pour le parcours côté terre, on fera la vallée de Paopao avec les champs d'ananas, le belvédère, l'usine de jus de fruits... Et pour la partie mer, on va descendre à Maharepa et on fera une balade sur le lagon" explique Yakida Gree, la gérante de l'entreprise. Si pour le moment, il n'y a qu'un seul véhicule de disponible, 10 autres devraient prochainement arriver. Un pari risqué sachant que chaque voiture avoisine les 6 millions de Fcfp une fois sur le territoire.



Pour ceux qui s'inquiètent de l'impact environnemental de tels véhicules, Yakida se veut rassurante : "Il y a un moteur thermique pour la terre et un moteur électrique pour la mer afin d'éviter toute pollution dans le lagon de Moorea et ne pas abîmer nos coraux".