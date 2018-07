Basketball : la championne Céline Dumerc à Tahiti en août

Rédaction web

Céline Dumerc est incontournable dans le monde du basketball. La sportive, originaire du sud de la France, a été élue meilleure joueuse des 20 dernières années par la fédération française de basket ball en février dernier. Et pour cause "la native de Tarbes est assurément la joueuse la plus emblématique du basket féminin français", souligne France Bleu A son actif, la meneuse compte 262 sélections avec les Bleues. Championne d’Europe en 2009, elle a décroché aussi le titre de vice-championne olympique à Londres en 2012 avec les Braqueuses.Céline Dumerc sera à Tahiti du 6 au 10 août prochain pour un stage de basket mixe « No limit ». L’événement est organisé par le club Fei Pi et se déroulera à la salle Michel Lextreyt de Arue. La basketteuse sera accompagnée de toute son équipe.