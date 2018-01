Bas les pailles les 2 et 3 février

Un poids plume et une taille fine : les pailles sont partout autour de nous. Elles empoisonnent les océans et y causent d’importants dégâts. A l’occasion de la première journée internationale sans paille, le Défi zéro déchet, en partenariat avec Nana sac plastique, décide de s’associer au collectif métropolitain Bas les pailles.



Le vendredi 2 et samedi 3 février prochains, une journée sans paille est organisée en Polynésie.



Les restaurants, les hôtels, les bars, les boîtes de nuit et les snacks peuvent aussi s’associer à cet événement.