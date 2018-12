Ballon d'or 2018 : le sacre de Luka Modric

Un jury de plus de 180 journalistes de 180 pays environ a décerné le titre du meilleur joueur de l'année au Croate de 33 ans, Luka Modric. En remportant ce 64e Ballon d'or, le finaliste du dernier Mondial succède à son ex-coéquipier Ronaldo, sacré en 2016 et 2017. Depuis la Coupe du monde, les récompenses s'accumulent pour Luka Modric : vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur du Mondial ou encore joueur UEFA et FIFA de l'année.Sept Français étaient en lice pour le Ballon d'or, dont six champions du monde et Karim Benzema. Antoine Griezmann est arrivé troisième, Kylian Mbappé quatrième, Raphaël Varane septième, N'Golo Kanté onzième, Paul Pogba quinzième, Karim Benzema 17e, et Hugo Lloris 29e.