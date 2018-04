Ball-trap : une délégation polynésienne s’illustre en Australie et aux championnats du monde

Rédaction web

Teiki Nanai a remporté le titre de champion d’Australie, la semaine dernière sur le site de Wagga Wagga lors des championnats de ball-trap ACTA.La compétition a accueilli plus de 900 tireurs venus du monde entier.Tuanua Degage, Francis Sanford, Pascal Brette, William Toofa, Heinui Roomataaroa, Janos Conrad et Teiki Nanai étaient aux championnats du monde. Malgré des conditions météorologiques, les tireurs tahitiens ont limité la casse.Le prochain rendez-vous sportif auquel participera nos tireurs polynésiens seront les championnats mondiaux de fosse universelle 2018 en Hongrie fin juillet et les championnats de France DTL 2018 début août.