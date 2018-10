Balises : les pêcheurs ont un an de plus pour s’équiper

En substance, en plus de la radio VHS et de la fusée de détresse, les bateaux doivent, depuis le 1er avril dernier, s’équiper d’une balise de détresse afin d’être plus facilement localisables en cas de problème en mer. Si tous les nouveaux navires de pêche ou de plaisance immatriculés en Polynésie depuis cette date le sont obligatoirement, les autres avaient jusqu’au 1er octobre dernier pour se mettre en règle. Mais voilà, une radiobalise de localisation des sinistres (RLS), comme demandée par la nouvelle réglementation, coûte entre 46 500 Fcfp et 135 000 Fcfp. Et au vu de la difficulté pour certains professionnels de s’équiper avant ce délai, le gouvernement a choisi de repousser l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2020. Un délai supplémentaire d’un an qui laissera le temps au gouvernement de faire passer sa loi du Pays qui accorde une subvention aux professionnels afin de s’équiper en matériel aux normes.