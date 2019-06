Bal populaire du Tiurai : Hommage au Tahiti des années 70

PRATIQUE :

- 55 tables de 8 personnes à 30 000 Fcfp,soit 3 750 Fcfp/pers, situées à mi-distance de la scène.- 50 tables VIP de 8 personnes à 40 000 Fcfp, soit 5 000 Fcfp/pers, situées à proximité de la scène et comprenant 2 places de parking gratuites et sécurisées au sous-sol de la mairie avec accès direct à l’entrée, accès aux toilettes de la mairie et le service bar à table.Poisson cru à la chinoiseCanard laquéPoulet gingembre sauce HainanChao chapPorc à la sauce huîtreRiz blanc1 bouteille (75cl) de vin rouge1 bouteille (1,5 l) d’eau plate1 bouteille (1 l) de sodaLes tables dîneurs sont disponibles à la vente au 87.35.26.26 ou à la radio Te Reo o Tefana à Faa’a du mercredi 19 juin au vendredi 12 juillet.sans consommation est également proposé. Ces derniers pourront entrer dès 18 heures et assister au show. Le tarif est de 1 500 Fcfp en prévente chez Smart Store Centre Vaima, iStore Faa’a et en ligne sur la page Facebook Balpopulairedutiurai . Le tarif sur place le soir-même sera de 2 000 Fcfp.Attention places limitéesréservée uniquement aux dîneurs sera organisée dans la soirée après le show musical.