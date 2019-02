Bagarres filmées : les vidéos se multiplient sur les réseaux sociaux

Pour Vincent Dubois, avocat pénaliste au barreau de Papeete, la multiplication de ces vidéos violentes est loin d’être anodine. "Cela créé un danger sociétal, d'abord parce que c'est des violences qui peuvent être extrêmement graves, et ensuite parce cela créée une sorte d'émulation, une sorte de phénomène de groupe très inquiétant. Chacun va vouloir y aller de sa petite vidéo, à vouloir taper sur son voisin, son ennemi de classe... et à le diffuser. Et après, c'est sans fin..."



Et ces combats peuvent avoir de lourdes conséquences. Pour les belligérants comme ceux qui les filment. "Il y a énormément de choses répréhensibles. D'abord, il y a le fait qu'il y a les deux protagonistes qui se battent : il suffit que l'un ou l'autre blesse gravement l'autre combattant. On sait qu'il y a régulièrement à la cour d'assises des morts suite à de telles violences. Et puis il y a ceux qui enregistrent. C'est prévu par le code pénal, article 222-33-3. La peine est encore plus lourde pour ceux qui diffusent ces vidéos, notamment sur des réseaux sociaux" précise Maître Dubois.