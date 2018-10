Bagage abandonné à l’aéroport : plus de peur que de mal

Rédaction Web avec Esther Parau-Cordette et Oriano Tefau

Grosse frayeur, tôt ce vendredi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Le service de déminage a été contacté pour un bagage abandonné dans l’aérogare après la récupération des bagages des vols Air Tahiti Nui et Air France, arrivés à 5 heures du matin.Les démineurs sont intervenus pour vérifier le contenu dudit bagage mais ne l’ont pas détruit. À l’intérieur, il n’y avait pas grand-chose : des vêtements, un appareil photo et quelques objets.Pour le gestionnaire de l’aéroport, c’est une nouvelle fois de l’étourderie de la part d'un voyageur. Une étourderie qui n’est pas sans conséquence, puisque le terminal a dû être évacué. Mais tout est rentré dans l’ordre à 7 h 45.Selon le directeur général d’Aéroport de Tahiti, Éric Dumas, "il est assez fréquent de découvrir des bagages abandonnés qui peuvent perturber les opérations dans l’aérogare. La dernière fois, c’était l’année dernière, on a eu un incident similaire qui a également généré une évacuation".