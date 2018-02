Bacs professionnels et technologiques : une étudiante appelle à faire cesser les préjugés

M. D-M

Et son brillant parcours ne s'est pas arrêté là. "Étant donné qu'il n'existe pas de licence pro, j'ai décidé de reprendre mes études en licence générale à l'UPF en 2015. J’ai intégré la licence de géographie et aménagement en 2e année. Là aussi, j'ai fait l'objet de discrimination parce que j'avais un bac technologique et j'avais un BTS agricole... Heureusement, certains étaient ouverts d'esprit et sans préjugés, mais ils étaient très peu nombreux", déplore Soumia.La jeune femme s'est accrochée et elle a eu raison. L'année dernière en mai, elle a obtenu sa licence avec mention bien. Soumia Kadouci est même la major de sa promotion. Tout juste diplômée, elle s'est ensuite envolée pour la métropole afin de suivre un Master de recherche en agronomie. Soumia est en ce moment à Tahiti pour des recherches sur le domaine agricole polynésien. "Je m'intéresse à la manière dont les acteurs du territoire valorisent les ressources (...). Je vais également me pencher sur les réglementations instaurées et de quelle manière les filières sont structurées, etc. C'est un gros travail, mais ça en vaut largement la peine."Beaucoup d'étudiants sont en ce moment en pleine réflexion sur leur orientation. Pour Soumia : "iI est important pour eux de comprendre qu'il faut aller au bout de ce qu'on a décidé de faire et cesser de se faire influencer. Aussi, cessons les préjugés sur les bacs pros et technos, on peut y arriver. J'en suis la preuve, et pourtant d'après certains, j'étais vouée à l'échec en choisissant d'aller au lycée agricole d'Opunohu. La formation fut excellente et les enseignants au top."