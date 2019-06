Baccalauréat : les lycéens ont planché sur la philosophie

​Rédaction web avec Sophie Guébel

Une matinée à plancher sur une dissertation ou un commentaire de texte... Au lycée Tuianu Legayic de Papara, 286 élèves ont passé le bac de philosophie ce mardi matin. Pour la filière ES, il fallait choisir entre : "Peut-on donner sans retour ?" Ou encore "Être seul, est-ce être libre ?" : "C'est toujours difficile la philo. Comme on en a eu qu'un an, on n'a pas l'habitude", explique Axel. "J'ai révisé toute l'année, mais c'est stressant quand même, c'est le bac quoi !" lance Claire.Si le thème de la liberté a été davantage plébiscité par les élèves, certains ont choisi le commentaire de texte : "C'était le seul sujet qui me parlait. Le reste, je n'avais pas du tout révisé. Je savais que ce n'était pas ma matière. Du coup ça passe ou ça casse", confie Nairoa.Pour les élèves de Terminale L, la philosophie est une des matières les plus importantes. Les élèves ont eu le choix entre "Percevoir est-ce savoir ?" Ou encore "A-t-on le devoir d'être heureux ?" La jeune Alicia est arrivée sereine à son épreuve : "Pour ma part les révisions n'ont pas été si compliquées", nous dit-elle.Au total, 3325 élèves ont passé le baccalauréat de Philosophie en Polynésie ce mardi matin. Mercredi, place à l'histoire-géographie.