Baccalauréat : la philo a ouvert le bal pour les élèves de Terminale

Epreuve redoutée, la philosophie ouvre traditionnellement la série d'examens du baccalauréat. Au lycée Sacré coeur de Taravao, les élèves de Terminale se sont réunis pour une prière avant de se lancer. "C'est le démarrage d'une tradition. Tous les matins, avant chaque épreuve, ils se réunissent tous", explique Frida Hargous, responsable de l'établissement. Pour elle, au-delà du pourcentage de réussite, l'important est "l'accompagnement et le suivi qu'apporte toute l'équipe d'enseignants pour motiver les élèves à aller jusqu'au bout."



A la sortie de l'épreuve, certains sont confiants, d'autres moins sûrs de leur résultat : "ça s'est assez bien passé mais je trouve que j'aurais pu faire mieux. Je me suis un peu perdu dans toutes mes idées."



Pour ceux qui auraient envie de tester leurs connaissances, voici les sujets qui étaient proposés :



En série L

> "L'expérience suffit-elle à établir une vérité ?"

> "La justice peut-elle se passer des lois ?"

> Explication de texte : extrait de L'Etre et le néant de Jean-Paul Sartre.