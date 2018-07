Baccalauréat : dernière chance pour les recalés du premier tour

P.Bastianaggi

Ils sont 438 à avoir obtenu la note minimale de huit au bac pour avoir le droit à une seconde chance à l'oral. Hau-Reva Krainer a 12 points à rattraper, et pour elle c'est faisable. D'autant qu'elle vient à peine de sortir de sa première épreuve et a déjà une petite idée du verdict. "Ça c'est super bien passé. Les professeurs sont bienveillants et ne sont pas là pour te casser, mais pour t'aider. Je suis optimiste", déclare t'elle en affichant un sourire où la confiance transparaît.Pour d'autres qui appréhendent cette épreuve, on révise une dernière fois dans le couloir avant de passer devant le professeur. Si certains stressent, d'autres comme Vanessa Tehuiotoa sont relativement décontractés. "Je ne stresse pas trop. Les profs nous mettent en confiance et c'est à nous de montrer que l'on veut obtenir notre bac."Hinavai Tetuanui a un total de 74 points à rattraper et pour se refaire une santé, elle a choisi la philosophie et l'histoire. Ce lundi matin, c'était la philo. "Cela c'est bien passé, la prof été très gentille. Quand je suis rentrée dans la salle, je n'avais pas le stress."Verdict ? "Pour l'instant je ne veux pas dire que j'ai réussi. Je pense que j'ai réussi, mais j'ai trop peur de me faire des illusions" , avoue t'elle mi-figue, mi-raisin.Mardi, ce sera la dernière ligne droite et jeudi, les cris de joie ou de dépit retentiront dans les couloirs de Paul Gauguin.